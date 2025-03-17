البنك المركزي ينشر أسماء 8 بنوك كبرى قررت الإنتقال من صنعاء الى عدن

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نشر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الاثنين، أسماء 8 بنوك قررت نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
والبنوك التي أبلغت كتابيًا بنقل مراكزها إلى عدن هي: (بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، بنك الأمل للتمويل الأصغر).