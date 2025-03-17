أول رد روسي على الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن

الإثنين 17 مارس - آذار 2025 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت وزارة الخارجية الروسية عن أوّل رد فعل لموسكو على الغارات التي تشنّها الولايات المتحدة على معاقل الحوثيين في اليمن.

وقالت الوزارة إنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن.

وأضاف لافروف أنه "من المهم لجميع الأطراف الانخراط في حوار سياسي، من أجل إيجاد حل لتجنب المزيد من إراقة الدماء".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أفادت في وقت سابق، أن روبيو أطلع لافروف خلال المحادثة على العملية العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين.

وقالت الخارجية الأمريكية إنّ روبيو "أطلع روسيا على عمليات الردع العسكرية الأميركية ضد الحوثيين المدعومين من إيران".

وأوضحت أن الوزير "أكد على أن استمرار هجمات الحوثيين على سفن الجيش الأمريكي والسفن التجارية الأمريكية في البحر الأحمر لن يتم التسامح معها