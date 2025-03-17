طارق صالح يعلق على الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.. ماذا قال؟

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أعتبر عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، أن الضربات الأمريكية الأخيرة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي “رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي أصبح يدرك الخطر الذي تشكله هذه المليشيا المدعومة من إيران ليس على اليمن ودول الجوار فقط بل على الأمن والسلم الدوليين”.
وكتب طارق صالح عبر منصة” إكس”،: تابعنا التهديدات المستمرة التي تشكلها مليشيا الحوثي الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، وما اقتضاه الوضع من رد عسكري أمريكي مباشر.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرد العسكري سيكون مركزًا على قواعد هذه المليشيا وقياداتها ودفاعاتها الصاروخية؛ مؤكدا على ضرورة الحرص بأن تكون هذه العمليات دقيقة ومركزة تجنبًا لأي آثار إنسانية سلبية.
وشدد صالح، على أن يكون هناك تعاون أوسع واستراتيجية أشمل لتضييق الخناق على مليشيا الحوثي وقطع طرق ومصادر تمويلها.
ودعا نائب مجلس القيادة الرئاسي، المجتمع الدولي إلى التعامل معها بجدية تامة وعدم التهاون مع تهديداتها المتكررة.