قطاع الطلاب بحزب الإصلاح بأمانة العاصمة يحيي أمسية رمضانية بحضور حاشد

الأحد 16 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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نظّمت دائرة الطلاب في المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، مساء السبت، أمسية رمضانية في مدينة مأرب، تحت شعار "شباب يصنعون المجد.. ووطن يستعيد دولته"، بحضور شخصيات اجتماعية وسياسية وأكاديمية.

وفي كلمته خلال الأمسية، رحب رئيس دائرة الطلاب بأمانة العاصمة، الدكتور عبد الرحمن الشميري، بالحاضرين، متطرقاً إلى الدور الإستراتيجي للشباب في حياة الأمة الإسلامية، مشيرا إلى نماذج تاريخية من الشباب الذين صنعوا التاريخ وكان لهم دور في الفتوحات الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية.

وأشار الشميري إلى التضحيات التي قدمها شباب الإصلاح الأبطال خلال الأعوام الماضية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكدا أن دورهم البطولي مستمر حتى تحرير صنعاء وتطهيرها من عصابات الحوثي وإيران.

وحث الشباب على مضاعفة الجهود في بناء القدرات وتنمية المواهب، وتكثيف جهودهم في العمل التربوي والمجتمعي والنضالي، مشددا على أهمية توعية الشباب بخطر الفكر السلالي الحوثي على المجتمع.

من جانبه، أكد الشيخ "عبد الله صعتر" على أهمية الشباب ودورهم في تنمية المجتمعات وتحصينها من الأفكار السلالية الحوثية والدخيلة على المجتمع اليمني.

وفي كلمة له خلال الأمسية، حث الشيخ صعتر الشباب والشابات على تنمية قدراتهم ومواصلة دراساتهم الثانوية والجامعية حتى الدكتوراه، مؤكدا أن العلم هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع قوي يقاوم الفكر الحوثي السلالي.

وشهدت الأمسية الرمضانية، التي أقيمت في حديقة "جرين سيتي" وسط مدينة مأرب، مسابقة رمضانية وتوزيع العديد من الجوائز للحاضرين، كما تخللتها فقرات إنشادية وفنية مستوحاة من أجواء رمضان، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشارك في الأمسية العديد من قيادات الإصلاح وقيادات المقاومة، وشخصيات اجتماعية وسياسية وأكاديمية وإعلامية.