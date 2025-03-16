الإفراج عن مئات السجناء بتوجيهات رئاسية

الأحد 16 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت النيابة العامة بالعاصمة عدن الإفراج عن 482 سجينًا استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، ضمن إجراءات تخفيف الاكتظاظ في السجون.

وتوزع المفرج عنهم كالتالي: 152 سجينًا أكملوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، و137 سجينًا أنهوا محكوميتهم، إضافة إلى 23 سجينًا في قضايا حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، و160 سجينًا أفرج عنهم بالضمان، بينما أطلق سراح 10 سجناء لعدم وجود مبرر قانوني لاستمرار احتجازهم.

وأكدت النيابة استثناء المدانين بجرائم ذات خطورة اجتماعية من قرارات الإفراج.