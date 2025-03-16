طارق صالح يعلق على الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.. ماذا قال؟ بدعم قطري ..افتتاح قرية سكنية تحوي 55 وحدة مخصصة للنازحين الأكثر احتياجاً بمحافظة مأرب قطاع الطلاب بحزب الإصلاح بأمانة العاصمة يحيي أمسية رمضانية بحضور حاشد الإفراج عن مئات السجناء بتوجيهات رئاسية وزير الدفاع يبلغ الحكومة الفرنسية: القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تعمل بانسجام تام عبر هيئة العمليات المشتركة وتأمين الملاحة الدولية مرهون بدعمها عيدروس الزبيدي يستفز حلف قبائل حضرموت.. دعوة عاجلة لمناقشة تهديدات المجلس الانتقالي وزير الخارجية الإيراني يهرول الى سلطنة عمان في زيارة غير معلنة .. تفاصيل سلطنة عمان تحذر من تداعيات استمرار النهج العسكري الأمريكي الذي يستهدف مليشيا الحوثي بن مبارك يقود إجتماعاً مشتركاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة يخرج بنتائج هامة واستراتيجية عاجل.. عبدالملك الحوثي: ''قرارنا بحظر الملاحة يخص العدو الإسرائيلي فقط''
أعلنت النيابة العامة بالعاصمة عدن الإفراج عن 482 سجينًا استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، ضمن إجراءات تخفيف الاكتظاظ في السجون.
وتوزع المفرج عنهم كالتالي: 152 سجينًا أكملوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، و137 سجينًا أنهوا محكوميتهم، إضافة إلى 23 سجينًا في قضايا حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، و160 سجينًا أفرج عنهم بالضمان، بينما أطلق سراح 10 سجناء لعدم وجود مبرر قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأكدت النيابة استثناء المدانين بجرائم ذات خطورة اجتماعية من قرارات الإفراج.