وزير الدفاع يبلغ الحكومة الفرنسية: القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تعمل بانسجام تام عبر هيئة العمليات المشتركة وتأمين الملاحة الدولية مرهون بدعمها

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أبلغ اليوم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الحكومة الفرنسية أن القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها تعمل بانسجام تام من خلال هيئة العمليات المشتركة وتوحيد كافة الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد للحكومة الفرنسية " أن تحقيق الاستقرار في اليمن مرهون بدعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة بما يمكنها من أداء مهامها في استعادة مؤسسات الدولة وتأمين حركة الملاحة البحرية وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني..
لافتًا إلى استمرار النظام الايراني في تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء هذا خلال نقاش عقده وزير الدفاع مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، والملحق العسكري في السفارة الفرنسية جونيد غودة، تطورات الأوضاع في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية.
حضر اللقاء رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن أحمد اليافعي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن.