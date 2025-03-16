عاجل.. عبدالملك الحوثي: ''قرارنا بحظر الملاحة يخص العدو الإسرائيلي فقط''

الأحد 16 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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في خطاب جديد، قال عبدالملك الحوثي، قبل قليل ''أن قرارهم إسناد الشعب الفلسطيني بحظر الملاحة الإسرائيلية يخص العدو الإسرائيلي فقط''.

وذكر الحوثي ان العدو الإسرائيلي يرتكب بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة وهذا ما لا يمكن السكوت عليه.

واضاف: الحل الوحيد هو إدخال المساعدات إلى غزة وإنهاء تجويع وتعطيش سكان القطاع.

وعن الضربات الامريكية امس، قال عبدالملك الحوثي في كلمته- تابعها محرر مأرب برس- ''أن أمريكا تؤكد أن عدوانها علينا يأتي بسبب وقوف شعبنا مع الشعب الفلسطيني''.

وهدد بقوله: ''سنرد على العدو الأمريكي بالقصف الصاروخي واستهداف بوارجه وقطعه البحرية''.

واضاف: ''لن نتزحزح عن توجهنا بإسناد الشعب الفلسطيني وسنواصل مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي''.

وتابع: ''العدوان الأمريكي لن ينجح أبدا في تقويض قدراتنا العسكرية''.

وتوعد الحوثي باستهداف البارجات الأمريكية وقطعه البحرية، وقال:'' ستكون مستهدفة طالما استمر في عدوانه''.

وقال: ''حظرنا الملاحي قد يستهدف العدو الأمريكي أيضا إذا واصل عدوانه على شعبنا''.