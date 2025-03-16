سلطنة عمان تحذر من تداعيات استمرار النهج العسكري الأمريكي الذي يستهدف مليشيا الحوثي بن مبارك يقود إجتماعاً مشتركاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة يخرج بنتائج هامة واستراتيجية عاجل.. عبدالملك الحوثي: ''قرارنا بحظر الملاحة يخص العدو الإسرائيلي فقط'' أسماء قيادات حوثية استهدفت الغارات الأمريكية منازلهم أمريكا تعلن القضاء على قادة حوثيين في الضربات العنيفة أمس السبت عاجل: على وقع الضربات الامريكية ضد الحوثيين.. عقد اجتماع عسكري رفيع برئاسة العليمي حضرته قيادات كبيرة الحوثيون يقولون أنهم هاجموا حاملة الطائرات الأمريكية التي انطلقت منها هجمات السبت الجيش السوداني يقترب من القصر الجمهوري ويسيطر على أحياء جديدة في الخرطوم أعاصير مدمرة ورياح عاتية.. عاصفة قاتلة تهز الولايات المتحدة قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
في خطاب جديد، قال عبدالملك الحوثي، قبل قليل ''أن قرارهم إسناد الشعب الفلسطيني بحظر الملاحة الإسرائيلية يخص العدو الإسرائيلي فقط''.
وذكر الحوثي ان العدو الإسرائيلي يرتكب بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة وهذا ما لا يمكن السكوت عليه.
واضاف: الحل الوحيد هو إدخال المساعدات إلى غزة وإنهاء تجويع وتعطيش سكان القطاع.
وعن الضربات الامريكية امس، قال عبدالملك الحوثي في كلمته- تابعها محرر مأرب برس- ''أن أمريكا تؤكد أن عدوانها علينا يأتي بسبب وقوف شعبنا مع الشعب الفلسطيني''.
وهدد بقوله: ''سنرد على العدو الأمريكي بالقصف الصاروخي واستهداف بوارجه وقطعه البحرية''.
واضاف: ''لن نتزحزح عن توجهنا بإسناد الشعب الفلسطيني وسنواصل مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي''.
وتابع: ''العدوان الأمريكي لن ينجح أبدا في تقويض قدراتنا العسكرية''.
وتوعد الحوثي باستهداف البارجات الأمريكية وقطعه البحرية، وقال:'' ستكون مستهدفة طالما استمر في عدوانه''.
وقال: ''حظرنا الملاحي قد يستهدف العدو الأمريكي أيضا إذا واصل عدوانه على شعبنا''.