الجيش السوداني يقترب من القصر الجمهوري ويسيطر على أحياء جديدة في الخرطوم

الأحد 16 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 226

أحرز الجيش السوداني تقدما كبيرا صباح الأحد، في المعارك ضد قوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

وأعلنت وسائل إعلام محسوبة على الجيش، أن قوات سلاح المدرعات أحكمت قبضتها على أبراج النيلين، لتصبح على بعد كيلو واحد فقط من مبنى القيادة العامة للجيش، وعلى بعد 1.8 من القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني في بيان أنه كبد الدعم السريع خسائر فادحة في محور أبو عريف بين سنار والنيل الأبيض.

وقال الجيش إن طائراته تقصف مواقع للدعم السريع بمدينة الضعين شرق دارفور، كما أنه قصف بالمدفعية الثقيلة من أم درمان مواقع الدعم السريع في الخرطوم.

ويأتي تقدم الجيش، بعد يوم من خطاب لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" قال فيه إن قواته لن تسمح بتقسيم السودان أو تحويله إلى بؤرة للإرهاب.

وشدد في خطاب مسجل بثته قنوات تابعة لقوات الدعم السريع، السبت، على أن قواته" ستنتصر ولن نخرج من الخرطوم والقصر الجمهوري" الذي تسيطر عليه منذ اندلاع القتال مع الجيش والمجموعات المتحالفة معه في منتصف نيسان/ أبريل 2023.