هذا المشروب يعزز من طاقتك ويمدك بالفيتامينات في رمضان

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النصيحة الأمثل خلال شهر رمضان هي تناول السوائل الصحية من الإفطار وحتى السحور، ولا يقتصر الأمر على الماء وحده بل لابد من شرب المشروبات الصحية المختلفة مثل اليانسون والنعناع ومشروبات الخضراوات ومشروبات الفاكهة والمشروبات الصحية بجميع أنواعها، هذا الأمر من شأنه أن يعزز من الترطيب العميق للجسم وتحسين مرونته.
وفقًا لتقرير نشر في موقع "pricepally" فإنه هناك الكثير من المشروبات الصحية التي يمكن الالتزام بها خلال شهر رمضان، فمنها مشروبات جوز الهند ومشروبات الليمون والمياه دون شك، ولكن هناك مشروب يجب الاهتمام به بشكل خاص يمكن تناوله بين الحين والآخر خلال شهر رمضان.
مشروب المانجو بالتمر هذا المشروب يتم صنعه من خلال النقع التمر لمدة 10 دقائق حتى يصبح طرية ثم إضافة المانجو المقطعة إليه مع حليب اللوز غير المحلى أو ماء جوز الهند والقليل من القرفة ومزجه مزجًا جيدًا ليصبح خليطًا ناعمًا.
هذا المشروب يقدم مجموعة من الفوائد نظرًا لاحتوائه على حليب اللوز والمانجو والتمر:
حليب اللوز غني بالكالسيوم وقليل الدهون والسعرات الحرارية، لذا يعزز صحة العظام والعضلات والأعصاب.
يمد الجسم بالألياف ويعزز عمل الأمعاء ويحسن من الإخراج.
غني بالفيتامينات والمعادن الصحية التي يحتاجها الجسم للشعور بالطاقة والقوة خلال شهر الصيام.
غني بمضادات الأكسدة وبالتالي يجعل الجسم يشعر بالقوة والطاقة.
غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وبالتالي يشعر الإنسان بالنشاط والحيوية ويخف شعوره بالألم الجسمي المتكرر.
المانجو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية وغنية بالفيتامينات والبوتاسيوم
والبروتينات أيضًا. يحسن هذا المشروب من نسب البوتاسيوم والحديد في الجسم.
المانجو والتمر مزيج من المعادن الصحية، وبالتالي فهو يعمل على ترطيب الجسم وتقوية الجهاز الهضمي.
يحسن من حالة القلب والأوعية الدموية. لا يجب الإكثار في تناوله حتى لا تزيد معدلات السكريات بداخله