قطر تضيئ المدن السورية بعد تزويدها بالغاز لتوليد الكهرباء

الأحد 16 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - وكالات

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أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، عن تقديرها البالغ لمبادرة قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، معتبرةً إياها خطوة حاسمة في تلبية الاحتياجات المُلحة للطاقة في البلاد.

وشكرت الوزارة في بيان لها، جميع الجهات التي شاركت في هذه المبادرة وضمن ذلك صندوق قطر للتنمية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تقديراً لجهودهم والتزامهم بدعم الشعب السوري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة ستوفر 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً في محطة دير علي للطاقة في سوريا، مع خطط لزيادة تدريجية في الإنتاج.

وقالت إنه سيتم توزيع هذه الطاقة على المدن في جميع أنحاء سوريا، مما يسهم في تحقيق الاستقرار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر مع جميع الشركاء؛ لضمان استعادة السوريين حياتهم، وعيشهم بكرامة بعد أكثر من عقد من الحرب والمجازر والحرمان، مؤكدةً التزامها بإعادة سوريا قوية، ومستقلة من خلال التعاون والدعم المتبادل.

وبدأت قطر يوم 13 مارس الجاري، بتقديم إمدادات معتمدة من الكهرباء إلى سوريا، عبر الأراضي الأردنية، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد.

وبحسب وكالة "قنا" الرسمية القطرية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء، وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة جاءت في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع