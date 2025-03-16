عاجل : واشنطن تستهدف مخازن الأسلحة بمحافظة صعدة وطائرات أمريكية تحليق بكثافة في سماء الحديدة

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كشفت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي مساء اليوم السبت، عن. تعرض محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين لعدة غارات أمريكية.
وأفادت المصادر أن الغارات استهدفت عدة مواقع شمال صعدة، يعتقد انها مخازن أسلحة نوعية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء محافظة الحديدة.
وأعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، قبل قليل، شن عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن