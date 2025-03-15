عاجل: القيادة الوسطى الأميركية تعلن إطلاق عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن

السبت 15 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 419

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم السبت، اطلاق عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران.

وقالت القيادة الوسطى في بيان قبل قليل: '' عملياتنا شملت أهدافا حوثية دفاعا عن مصالحنا وردعا للأعداء واستعادة لحرية الملاحة''.

الى ذلك نقلت أي بي سي عن مسؤول أمريكي قوله:'' استهدفنا عشرات الأهداف الحوثية شملت صواريخ ورادارات ومنصات مسيرات وأنظمة دفاع جوي'' في اشارة للغارات التي استهدفت صنعاء اليوم السبت.

وقال المسؤول ان الضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن بمثابة انطلاقة ضد الحوثيين ورسالة قوية لإيران.

في سياق متصل نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي ان هجوم اليوم ليس حدثا عابرا بل بداية هجمات متواصلة ضد الحوثيين تستمر أياما أو أسابيع.

واضاف : ترمب أمر البنتاغون بإعداد خطط للهجوم على #اليمن قبل أسابيع. والهجوم الذي أمر به ترمب على #الحوثيين يأتي بعد إعادة إدراجهم على قائمة الإرهاب.

وكشف ان ترمب وافق بعد ظهر الجمعة على خطة الهجوم على الحوثيين وأصدر الأمر النهائي لتنفيذه السبت.

واضاف: الولايات المتحدة أبلغت عددا قليلا جدا من حلفائها بالهجوم على #الحوثيين مسبقا.

وتابع:'' الحلفاء المعنيون وكبار أعضاء الكونغرس لم يبلغوا بالهجوم على #الحوثيين إلا بعد بدئه''.

بدورها قالت واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي ان: ''عمليتنا بداية حملة على قدرات الحوثيين بعد هجمات على سفن تجارية وقوات أمريكية''.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انه أمر الجيش بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد من وصفهم ''الإرهابيين الحوثيين'' في #اليمن بعد أن شنوا حملة من القرصنة والعنف والإرهاب.

وكتب ترمب عبر منصة تروث: ''لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية وسنستخدم القوة الساحقة المميتة حتى نحقق هدفنا''.

واعتبر #ترامب رد بايدن على هجمات الحوثيين كان ضعيفا بشكل مثير للشفقة ولذلك واصلوا تهورهم وزحفهم.

وخاطب ترمب الحوثيين قائلا: أقول للإرهابيين الحوثيين إن وقتكم انتهى ويجب أن تتوقف هجماتكم وإلا سيمطر عليكم الجحيم كما لم تروا من قبل.