حزب الإصلاح بمحافظة المهرة يخرج عن صمته ويعلن موقفه من زيارة عيدروس الزُبيدي بمعية الحشود العسكرية المرافقة له في موكبه عاجل: القيادة الوسطى الأميركية تعلن إطلاق عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن الحوثيون يكشفون عن أعداد القتلى والجرحى للغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء تكنولوجيا المسيرات الحوثية وعلاقتها بالشركات الصينية اليمن ضمن قائمة دول تًخطط أمريكا لمنع دخول مواطنيها إلى أراضيها نهائيًا.. تعرف عليها عاجل: ترامب يتوعد بسحق الحوثيين واستخدام القوة المميتة ضدهم ويقول ''أن وقتهم قد انتهى'' رواية أمريكية حول الغارات الجوية على صنعاء قبل قليل وماذا استهدفت؟ المواقع المستهدفة في غارات أمريكية عنيفة على صنعاء الآن قتلى وجرحى في انفجار باللاذقية.. تفاصيل 3سيناريوهات محتملة لإنهاء حرب أوكرانيا
أفادت مليشيا الحوثي الإرهابية، بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء الغارات الامريكية التي استهدفت العاصمة المحتلة صنعاء مساء اليوم السبت.
وقالت وزارة الصحة التي تديرها الميليشيات، إن 9 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 9 آخرون في غارات أمريكية على صنعاء.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب السبت، عن بدء عملية عسكرية وصفها بـ”الحاسمة والقوية” ضد الحوثيين في اليمن، بعد تصاعد هجماتهم على السفن والطائرات الأمريكية والدولية.
ووجه ترامب، تحذيرًا شديد اللهجة لمليشيا الحوثي قائلا أن “وقتكم انتهى” وعليكم وقف هجماتكم فورًا، وإلا “سيمطر عليكم الجحيم كما لم تروا من قبل