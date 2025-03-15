الحوثيون يكشفون عن أعداد القتلى والجرحى للغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء

السبت 15 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أفادت مليشيا الحوثي الإرهابية، بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء الغارات الامريكية التي استهدفت العاصمة المحتلة صنعاء مساء اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها الميليشيات، إن 9 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 9 آخرون في غارات أمريكية على صنعاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب السبت، عن بدء عملية عسكرية وصفها بـ”الحاسمة والقوية” ضد الحوثيين في اليمن، بعد تصاعد هجماتهم على السفن والطائرات الأمريكية والدولية.

ووجه ترامب، تحذيرًا شديد اللهجة لمليشيا الحوثي قائلا أن “وقتكم انتهى” وعليكم وقف هجماتكم فورًا، وإلا “سيمطر عليكم الجحيم كما لم تروا من قبل