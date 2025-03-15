عاجل: رواية أمريكية حول الغارات الجوية على صنعاء قبل قليل وماذا استهدفت؟

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قالت نيويورك تايمز اليوم السبت ان الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
الضربات التي أمر بها ترمب استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات، وفق الصحيفة.
واليوم أفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء بأن طيران امريكي شن عدة غارات على صنعاء.
وقالت المصادر لمأرب برس أن الطيران استهدف بثلاث غارات منطقة الجراف مع انباء عن استهداف أحد المقرات الهامة للحوثيين.
فيما قالت وسائل إعلام حوثية ان غارات جوية تستهدف مواقع باتجاه مطار صنعاء وحي الجراف.
ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر ومسئولين امريكيين قولهم أن الضربات في اليمن تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها الحوثيون
واضافت: '' القصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران
وتوقعت الصحيفة نقلا عن المسئولين ان استهداف ترسانة الحوثيين قد يستمر عدة أيام وقد يزداد نطاقه اعتمادا على ردهم.
وتابعت: ''مسؤولون أمنيون يرغبون بحملة أقوى تفقد الحوثيين السيطرة على أجزاء من البلاد''.
وقالت نيويورك تايمز ان الضربات نفذت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات هاري إس ترومان بالبحر الأحمر
وقالت ان المسؤولين في واشنطن والشرق الأوسط يترقبون هجوما مضادا من الحوثيين.