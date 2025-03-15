عاجل: المواقع المستهدفة في غارات أمريكية عنيفة على صنعاء الآن

السبت 15 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء لمأرب برس بأن طيران امريكي شن عدة غارات على صنعاء مساء اليوم السبت.

وقالت المصادر أن الطيران استهدف بثلاث غارات منطقة الجراف مع انباء عن استهداف أحد المقرات الهامة للحوثيين.

فيما قالت وسائل إعلام حوثية أن غارات جوية استهدفت مواقع باتجاه مطار صنعاء وحي الجراف.

وقال الحوثيون ايضا ان ''عدوان أمريكي بريطاني بغارات استهدفت حيا سكنيا في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء".