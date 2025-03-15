قتلى وجرحى في انفجار باللاذقية.. تفاصيل

السبت 15 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 195

أفاد مراسل الحزيرة بسقوط قتلى وجرحى فضلا عن وجود عالقين تحت الأنقاض إثر انفجار وقع اليوم في مبنى بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية السورية.

وتوالت الأحداث سريعا حيث تحدث مصدر أمني سوري للجزيرة عن وقوع انفجار، بينما قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن أسبابه مجهولة.

لكن مصدرا أمنيا سوريا تحدث للجزيرة قال إن الانفجار في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية ناجم عن مخلفات حربية.

وبدورها نقلت وكالة الأناضول عن مصدر بالدفاع المدني السوري تأكيده وجود جرحى مدنيين وعالقين تحت الأنقاض في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في مبنى مكون من أربعة طوابق