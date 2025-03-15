ضبط عصابة خطيرة بتهريب المخدرات جنوب اليمن

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تمكنت القوات الحكومية من ضبط عصابة خطيرة تعمل بتهريب المخدرات في منطقة العبر التابعة لمحافظة حضرموت شمال شرق اليمن.
وذكرت مصادر ميدانية أن قوات اللواء 23 ميكا، نفذت اليوم الجمعة، عملية ضبط كمية كبيرة من المخدرات في طريقها إلى المملكة العربية السعودية بنقطة مثلث الوديعة، في مديرية العبر.بحسب مصدر عسكري .
وقال قائد اللواء 23 ميكا، العميد الركن عبدالله معزب لـ”سبتمبر نت” إن عملية نوعية لمنتسبي اللواء أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مهربين بحوزتهم 10 كيلو غرامات من مادة الشبو المخدرة، كانت مخفية بطريقة احترافية بداخل باص تابع للعصابة التي كانت تحاول تهريب هذه الكمية من المخدرات عبر منفذ الوديعة الحدودي.
وأشار إلى أن اكتشاف المواد المخدرة المخبأة بأساليب مبتكرة ومنها إخفاء هذه المخدرات في خزان وقود الباص، يدل على الحس الأمني العالي والكفاءة التي يتمتع بها أفراد اللواء، مشيدا بالتفاني وبذل الجهود لتأمين الخط الدولي وحماية المسافرين ومكافحة كافة أشكال التهريب والتخريب والإجرام.
وأوضح العميد معزب أن استخدام عصابات التهريب لهذه الأساليب المبتكرة يدل وبشكل قاطع على مدى تضييق الخناق على عصابات التهريب من قبل منتسبي اللواء.
وبين أن هذه العصابة تعد من أخطر عصابات تجارة وتهريب المخدرات، مشيرا إلى أن عملية الضبط جاءت بعد عملية تحري ورصد دقيق