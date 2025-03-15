مسؤول حكومي يتحدث عن خطر الحوثي: العالم يواجه تنظيماً إرهابياً عابراً للحدود

السبت 15 مارس - آذار 2025 الساعة 02 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد مسؤول رفيع بالحكومة اليمنية أن السلوك العسكري الخطير للمليشيات الحوثية والمهدد للاقتصاد الدولي يثبت أن العالم يواجه تنظيماً إرهابياً عابراً للحدود،

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني معلقا على تقرير نيويورك تايمز، إنه كشف عن محاولات مليشيات الحوثي، بدعم إيراني، الحصول على تكنولوجيا عسكرية متقدمة.

وأضاف عبر منصة اكس“أن خلايا وقود الهيدروجين التي تم ضبطها من قبل المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، وكانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي، قادمة من إيران، تمنح الطائرات المسيّرة والصواريخ مدى أطول وتجعلها أقل قابلية للكشف، مما يوسّع نطاق الاستهداف بشكل غير مسبوق، ويضاعف خطر المليشيا على خطوط الملاحة الدولية”.

وأشار الإرياني إلى أن الحكومة حذرت مراراً وتكراراً من خطورة المليشيات الحوثية، ودقت ناقوس الخطر منذ البداية، لكن العالم كان يتساهل مع الخطر المتنامي للحوثيين، مما سمح لهم بالوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة.

ولفت الإرياني إلى أن العالم اليوم، أمام سرطان إرهابي في مرحلته الثالثة، يوشك أن يتحول إلى المرحلة الرابعة، حيث يصبح استئصاله أكثر صعوبة وتكلفة، ليس فقط لليمن، بل للعالم بأسره.

وشدد “ان استمرار الحوثيين بهذا النهج يثبت أنه يمتلك أدوات تهدد أمن التجارة العالمية واستقرار المنطقة والعالم”.

ونوه إلى أن التهاون مع هذا التهديد لم يعد خياراً، والتحرك الدولي الحاسم اليوم، ودعم الجيش اليمني لاستعادة اليمن من مليشيات الحوثي الإرهابية، أقل تكلفة لمواجهة هذا الخطر الداهم