اليمن: توقعات بهطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة

الجمعة 14 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية، خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم الجمعة، أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون صحوا ويميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر، ويكون غائم جزئياً خلال فترات الظهيرة وما بعدها مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء ممن المرتفعات الغربية.

وأن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس مشمس ومغبر نسبياً على صحاري محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف)، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

واضاف المركز ان المناطق الساحلية والقريبة منها، ستشهد طقسا صحو إلى غائم جزئياً معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية.

ووجه المركز تحذيرات للمواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية الغربية من التواجد في الشعاب والوديان ومن انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار.

ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية وخصوصاً أصحاب الأمراض الصدرية من التعرض المباشر للغبار والأتربة.