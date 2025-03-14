العميد طارق :القوى الوطنية تتُقرِّب من النصر المؤزر واستعادة الدولة ومعركة اليمنيين ضد الحوثيين هي معركة أجيال ولن تتوقف إلا بدفن خرافة الولاية

الجمعة 14 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح "إن المعركة الوطنية المقدسة التي يخوضها الشعب اليمني ضد مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، هي معركة أجيال شاملة ممتدة منذ فجر الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر التي أطاحت بنظام الكهنوت الإمامي، ولن تتوقف إلا بدفن خرافة الولاية إلى الأبد عاجلاً أم آجلا".

ؤاضاف ان القوى الوطنية تتُقرِّب من النصر المؤزر المتمثل في استعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وبتر الذراع الإيراني، وإعادة اليمن إلى حاضنته العربية.

جاء هذا خلال تكريم عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، اليوم، سَرِية الطوارئ من كتيبة القوات الخاصة في جبهة الساحل الغربي التي نفذت عمليات نوعية في عمق العدو الحوثي.

وفي كلمة توجيهية مقتضبة، أشاد العميد طارق، بمستوى الانضباطية وشجاعة وبسالة وأداء كتيبة المهام الخاصة وفريق الطوارئ.. معرباً عن فخره واعتزازه بكل منتسبيها وكل فرد يقاوم مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات.

وأكد أن كتيبة المهام الخاصة نموذج يحتذى به في مستوى الأداء والتأهيل المستمر.. لافتاً إلى المستوى الكبير الذي وصلت إليه اليوم القوات المسلحة في جبهات الساحل الغربي بشكل عام، مقارنة بالأعوام الأولى لتأسيسها.

وجدد الإشارة إلى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وتهاوي نظام الوصاية الإيرانية..

وعقب التكريم، تناول عضو مجلس القيادة الرئاسي، وجبة الإفطار مع أبطال الكتيبة الخاصة في مواقعها بمحور البرح.