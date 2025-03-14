عملية نوعية بالعبر.. أخطر عصابات التهريب تقع في قبضة القوات المسلحة

الجمعة 14 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت مصادر عسكرية أن أبطال القوات المسلحة من منتسبي قوات اللواء 23 ميكا، اليوم الجمعة، أحبطت عملية تهريب لكمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة العربية السعودية وذلك بنقطة مثلث الوديعة، في مديرية العبر، بمحافظة حضرموت.

وقال قائد اللواء 23 ميكا، العميد الركن عبدالله معزب لـ"سبتمبر نت" إن العملية النوعية لمنتسبي اللواء أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مهربين بحوزتهم 10 كيلو غرامات من مادة الشبو المخدرة، كانت مخفية بطريقة احترافية بداخل باص تابع للعصابة التي كانت تحاول تهريب هذه الكمية من المخدرات عبر منفذ الوديعة الحدودي.

وأشار إلى أن اكتشاف المواد المخدرة المخبأة بأساليب مبتكرة ومنها إخفاء هذه المخدرات في خزان وقود الباص، يدل على الحس الأمني العالي والكفاءة التي يتمتع بها أفراد اللواء، الذين يعملون بكل تفانٍ لتأمين الخط الدولي وحماية المسافرين ومكافحة كافة أشكال التهريب والتخريب والإجرام.

وأوضح العميد معزب أن استخدام عصابات التهريب لهذه الأساليب المبتكرة يدل وبشكل قاطع على مدى تضييق الخناق لعصابات التهريب من قبل منتسبي اللواء.

ولفت إلى أن هذه العصابة تعد من أخطر عصابات تجارة وتهريب المخدرات، مشيرا إلى أن عملية ضبط العصابة جاءت بعد عملية تحري ورصد دقيق.

وأشاد العميد معزب، بالجهود المبذولة من قبل أفراد اللواء، مؤكداً على استمرار الحرب ضد كافة العصابات الإجرامية، وبخاصة تلك التي تتاجر بالمواد المخدرة.