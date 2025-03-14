طارق صالح: ''مأرب قلعة الجمهورية وعصية على الحوثيين''

الجمعة 14 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال العميد طارق صالح" أن مأرب شكلت النسق الأول في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري، مشددًا على ضرورة تكامل العمل العسكري مع الوعي الوطني والتضامن الاجتماعي لمواجهة المشروع الإيراني".

واشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، بدور قبائل مأرب والجوف في مواجهة مشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده عبر الاتصال المرئي، مع عدد من مشايخ محافظتي مأرب والجوف، أثناء تدشين خلية الأعمال الإنسانية البرامج الإنسانية الرمضانية في محافظتي مأرب والجوف.

واكد طارق صالح على أهمية جبهات مأرب باعتبارها قلعة الجمهورية وعصية على الانكسار، موضحا إن الهدف من وراء تحشيد الحوثيين باتجاه مأرب حاليًا هو تعويض خسائر إيران في لبنان وسوريا.

ودعا طارق صالح إلى تعزيز التعاون خلال شهر رمضان لدعم المحتاجين وتضميد جراح المتضررين، مؤكدًا أن الخلية الإنسانية ستكون في صدارة هذه الجهود.

وتطرق طارق صالح إلى ما تحقق من استقرار على كافة المستويات في الساحل الغربي بفضل جهود التنمية والأمن، مثنيًا على دور مشايخ الصبيحة ورجالها العسكريين، وعلى رأسهم مستشار رئيس مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي، والعميد حمدي شكري، في قيادة حملة أمنية مشتركة نجحت في القضاء على خلايا الحوثي وأنشطة التهريب.

وحث قبائل مأرب على دعم جهود تعزيز الأمن بالتعاون مع قيادة الدولة والجيش في المحافظة لملاحقة خلايا الحوثي الارهابية التي تهدف إلى زرع الفتنة وإثارة الانقسامات لخدمة أجندتها.

وأشار إلى أن الحوثي يعتمد على الخلايا المتسللة إلى المناطق المحررة، داعيًا القبائل والمجتمع في مأرب إلى إفشال هذه الخطط من خلال دعم الدولة والالتفاف حول قيادة المحافظة والجيش.

بدورهم، عبّر المشايخ والأعيان المشاركين من محافظتي مأرب والجوف عن سعادتهم بهذا اللقاء، مثمنين المواقف الوطنية لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وحرصه على تقديم قوافل المساعدات الإنسانية للنازحين والأسر الفقيرة في المحافظتين وكذا حرصه على تعزيز الصف الوطني وتجنب أي صراعات تشتت القوى الوطنية عن المعركة المقدسة، التي تخوضها لاستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء ودفن خرافة الولاية.