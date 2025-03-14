مفاجأة اقتصادية.. دولة عربية تمتلك 162 طنًا من الذهب

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قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن العراق يمتلك واحدًا من أعلى احتياطيات الذهب على مستوى الدول العربية بواقع 162 طنًا.
وأضاف العلاق، أن البنك المركزي العراقي يتابع بشكل حثيث حركة الذهب والعملات، مشيرًا إلى أن "جزءًا من التنويع لدرء أي مخاطر هو امتلاك نسبة من الاحتياطيات من الذهب، وخاصة في السنوات الأخيرة كانت هناك عمليات شراء مستمرة".
وتابع: "العراق اليوم يمتلك 162 طنًا من الذهب، وهو واحد من أعلى الاحتياطيات على المستوى العربي، ونحن الدولة الرابعة في حجم الاحتياطيات التي نمتلكها من الذهب"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
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وأعلن البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، عن تسجيل احتياطيات الذهب نموًا بنسبة 45.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقال البنك إن احتياطيات الذهب لديه سجلت نموًا بنسبة 45.1% في الربع الرابع من 2024 مقارنةً بالربع نفسه من 2023، إذ ارتفعت من 12.29 تريليون دينار إلى 17.83 تريليون دينار نتيجة ارتفاع كمية وأسعار الذهب