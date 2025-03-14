القمر يتحول إلى اللون الأحمر في خسوف مثير يستمر لساعات مأرب تكرم 48 حافظا وحافظة في ختام المسابقة الرمضانية بعد 20 يوما فقط الحوثيون على موعد قاس من العقوبات الأميركية هي الاولى منذ إنقلابهم على الشرعية دعم روسي جديد للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بن مبارك يدعو أجهزة الأمن الى ملاحقة وضبط العناصر المتورطة في أحداث الخشعة بحضرموت بعد 41 عامًا من الغربة والشتات..حيث الإنسان من مارب ٌينهي فصولاً مؤلمةً من حياة عبدالله مصلح ويصنع له مرحلةً بهيجةً من الحياة .. مشروع الحلم واقع وحقيقة.. مناقشات بين وزارة الخارجية اليمنية و السفارة الصينية الرئيس السوري أحمد الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في البلاد حسم الجدل بشأن صحة ''ركلة'' ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
يتوقع أن يشهد العالم في يوم 14 مارس 2025 خسوفاً كلياً للقمر يستمر لمدة ست ساعات، حيث تصل مرحلة الخسوف الكاملة إلى ساعة كاملة وتتجاوزها قليلاً
لماذا يتجمّل القمر باللون الأحمر أحيانا؟
وستنطلق هذه المرحلة المثيرة في تمام الساعة 9:59 صباحاً بتوقيت موسكو.
المثير للاهتمام في هذا الحدث الفلكي اليوم هو توافقه مع فترة اكتمال القمر، التي تمتد من 13 إلى 15 مارس.
خلال هذه الفترة، سيتحول القمر إلى لون أحمر عميق، ليظهر في مشهد ساحر يُعرف باسم "القمر الدموي".
ويُعد هذا الخسوف أحد أبرز الأحداث الفلكية لهذا العام، رغم أنه لن يكون له أي تأثيرات سلبية أو كوارث طبيعية كما قد يتوهم البعض.
يكتسب القمر اللون الأحمر نتيجة انكسار ضوء الشمس في الغلاف الجوي للأرض، حيث يتشتت الضوء الأزرق قصير الموجة، فيما يصل إلينا الطيف الأحمر والبرتقالي ذي الموجة الطويلة. سيكون بإمكان سكان أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا الغربية وغرب أفريقيا والمحيط الهادئ متابعة جميع مراحل الخسوف بشكل واضح.
أما في روسيا، فلن تتمكن سوى المناطق الشرقية مثل تشوكوتكا وكامتشاتكا ومقاطعة ماغادان من رؤية "القمر الدموي"، وبشكل جزئي في المرحلة الأخيرة فقط.
من جانبها، أكدت القبة السماوية في موسكو أن شهر مارس 2025 سيكون مليئا بالأحداث الفلكية غير العادية.
إلى جانب الخسوف الكلي للقمر، سيشهد الشهر ظهور القمر المكتمل، وخسوفاً كلياً آخر، وكسوفاً شمسياً يعدّ ذروة الأحداث الفلكية.
يجدر بالذكر أن خسوف القمر يحدث أثناء البدر، بينما يرتبط كسوف الشمس بمرحلة القمر الجديد.
وفقًا للمكتب الإعلامي للقبة السماوية، سيستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة وخمس دقائق، بين الساعة 9:26 صباحاً و10:31 صباحاً بتوقيت موسكو، في حين ستتراوح مدة الخسوف الكلي من بدايته وحتى نهايته ست ساعات وثلاث دقائق، من الساعة 6:57 صباحاً حتى 1:00 ظهراً بتوقيت موسكو