القمر يتحول إلى اللون الأحمر في خسوف مثير يستمر لساعات

الجمعة 14 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يتوقع أن يشهد العالم في يوم 14 مارس 2025 خسوفاً كلياً للقمر يستمر لمدة ست ساعات، حيث تصل مرحلة الخسوف الكاملة إلى ساعة كاملة وتتجاوزها قليلاً

لماذا يتجمّل القمر باللون الأحمر أحيانا؟

وستنطلق هذه المرحلة المثيرة في تمام الساعة 9:59 صباحاً بتوقيت موسكو.

المثير للاهتمام في هذا الحدث الفلكي اليوم هو توافقه مع فترة اكتمال القمر، التي تمتد من 13 إلى 15 مارس.

خلال هذه الفترة، سيتحول القمر إلى لون أحمر عميق، ليظهر في مشهد ساحر يُعرف باسم "القمر الدموي".

ويُعد هذا الخسوف أحد أبرز الأحداث الفلكية لهذا العام، رغم أنه لن يكون له أي تأثيرات سلبية أو كوارث طبيعية كما قد يتوهم البعض.

يكتسب القمر اللون الأحمر نتيجة انكسار ضوء الشمس في الغلاف الجوي للأرض، حيث يتشتت الضوء الأزرق قصير الموجة، فيما يصل إلينا الطيف الأحمر والبرتقالي ذي الموجة الطويلة. سيكون بإمكان سكان أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا الغربية وغرب أفريقيا والمحيط الهادئ متابعة جميع مراحل الخسوف بشكل واضح.

أما في روسيا، فلن تتمكن سوى المناطق الشرقية مثل تشوكوتكا وكامتشاتكا ومقاطعة ماغادان من رؤية "القمر الدموي"، وبشكل جزئي في المرحلة الأخيرة فقط.

من جانبها، أكدت القبة السماوية في موسكو أن شهر مارس 2025 سيكون مليئا بالأحداث الفلكية غير العادية.

إلى جانب الخسوف الكلي للقمر، سيشهد الشهر ظهور القمر المكتمل، وخسوفاً كلياً آخر، وكسوفاً شمسياً يعدّ ذروة الأحداث الفلكية.

يجدر بالذكر أن خسوف القمر يحدث أثناء البدر، بينما يرتبط كسوف الشمس بمرحلة القمر الجديد.

وفقًا للمكتب الإعلامي للقبة السماوية، سيستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة وخمس دقائق، بين الساعة 9:26 صباحاً و10:31 صباحاً بتوقيت موسكو، في حين ستتراوح مدة الخسوف الكلي من بدايته وحتى نهايته ست ساعات وثلاث دقائق، من الساعة 6:57 صباحاً حتى 1:00 ظهراً بتوقيت موسكو