مأرب تكرم 48 حافظا وحافظة في ختام المسابقة الرمضانية

الجمعة 14 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 135

كرم وكيل أول محافظة مأرب علي الفاطمي اليوم،48 حافظا وحافظة لكتاب الله، في مسابقة القرآن الكريم التي نظمها نادي السد الرياضي بمدينة مأرب بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة تحت شعار"ورتل القرآن ترتيلا".

وشارك في المسابقة القرآنية التي استمرت 3 أيام 53مركزا من مراكز التحفيظ في إطار نادي السد، تقدم لها 200 مشارك ،وصل منهم48حافظا وحافظة إلى التصفيات الختامية في فئات (10-20-30) جزءا.

وفي الفعالية التي حضرها مدير عام التعاون الدولي بوزارة الشباب نصر الأحمدي،ونائب مدير نادي السد ياسر الحاشدي،

أكد وكيل المحافظة الفاطمي، على دور السلطة المحلية في الاهتمام بالجانب الروحي للنشء، وتعليمهم التعليم الصحيح، وتحصين عقولهم من الأفكار المتطرفة والهدامة التي تروج لها الجماعات الإرهابية ،وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الإرهابية التي تدعي حقها في الحكم الإلهي، وتحريف العقيدة وكتاب الله تعالى بما يتفق مع أهوائهم ومصالحهم ومشروعهم في استعباد الناس وإقناعهم بمشروعهم الطائفي.

من جهة أخرى، هنأ مدير عام مكتب الشباب بمأرب علي حشوان،ونائب مدير عام مكتب الصناعة ياسر الحاشدي، الحفاظ والحافظات على نيلهم شرف حفظ القرآن الكريم، وخدمة الأمة به وتعليم النشء قيمه النبيلة وأخلاقه الفاضلة.....ودعيا إلى دعم حلقات القرآن الكريم والمشاريع والبرامج التي تخدم المحافظة ،وتشجيع وتحفيز طلاب الحلقات اللقرآنية ، ...

مؤكدين على دور رجال الخير والأعمال في دعم حلقات القرآن التي تساهم في غرس الوعي والوسطية والاعتدال، وتحمي أبناءنا من التطرف والتعصب . وفي ختام الحفل جرى تكريم المعلمين والحافظات والحفاظ بدروع وجوائز نقدية تشجيعية.