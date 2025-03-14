دعم روسي جديد للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية

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جدد القائم بأعمال السفارة الروسية، يفغيني كوردوف، تأكيد موقف بلاده الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، مع كوردوف لبحث سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المحالات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد القائم بأعمال السفارة الروسية، حرص روسيا على استمرار التعاون الوثيق مع اليمن في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار