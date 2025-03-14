مناقشات بين وزارة الخارجية اليمنية و السفارة الصينية

الجمعة 14 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، شاو تشنغ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واستعرض وزير الخارجية، آفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات..مثمناً الدعم الصيني المستمر لليمن..مؤكداً أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جهته، اكد القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، دعم بلاده المتواصل لليمن في مساعيه لتحقيق الاستقرار والتنمية.