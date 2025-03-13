حسم الجدل بشأن صحة ''ركلة'' ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد

الخميس 13 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سبب عدم احتساب هدف الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد في مرمى ريال مدريد من ركلة ترجيحية أمس الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وأثار الجدلَ قرارُ حكم الساحة الدولي البولندي شيمون مارتسينياك إلغاء هدف جوليان ألفاريز بعد التشاور مع غرفة تقنية الفيديو "VAR"، بداعي أن اللاعب لمس الكرة مرتين أثناء تنفيذ ركلة الترجيح، وهو ما يخالف المادة 14 من قوانين كرة القدم.

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا رسميا عبر موقعه اليوم الخميس، مع مقطع فيديو لتنفيز الركلة الترجيحية، وعلق قائلا: "استفسر أتلتيكو مدريد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الحادثة التي أدت إلى إلغاء ركلة الترجيح التي نفذها جوليان ألفاريز من علامة الجزاء ضد ريال مدريد".

وأوضح: "على الرغم من أن الحادثة كانت طفيفة، فإن اللاعب (ألفاريز) لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها، كما هو موضح في مقطع الفيديو".

وواصل: "بموجب القاعدة الحالية من قوانين اللعبة (القانون 14.1)، كان على حكم تقنية الفيديو المساعد إبلاغ حكم الساحة بإلغاء الهدف".

وذكر اليـ"يويفا" أنه سيدخل في مناقشات مع نظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلسه لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح، أو اعادة الركلة بدلا عن الغائها.