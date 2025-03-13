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أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الخميس 13 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 13 مارس 2025

 

عدن:

الريال السعودي: شراء: 612 بيع: 614

الدولار الأميركي: شراء: 2330 بيع: 2348

 

صنعاء: 

الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5

الدولار الأميركي: شراء: 535 بيع: 540

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