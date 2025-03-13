مبابي يعود لقائمة فرنسا أمام كرواتيا بدوري أمم أوروبا

الخميس 13 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - وكالات

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استدعى ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، اليوم الخميس، كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، لقائمة الفريق، التي تستعد لمواجهة منتخب كرواتيا، في دور الثمانية لبطولة دوري أمم أوروبا.

وأعلن ديشان قائمة منتخب فرنسا، التي شهدت عودة مبابي لمواجهة كرواتيا في مدينة سبليت، يوم الخميس المقبل، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، فيما يقام لقاء الإياب بعدها بثلاثة أيام على ملعب فرنسا الدولي (ستاد دو فرانس).

وقرر ديشان استبعاد مبابي، بطل كأس العالم 2018، من مباراتي فرنسا الأخيرتين بمرحلة المجموعات في دوري الأمم ضد إسرائيل وإيطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال المدرب الفرنسي حينها “الأمر أفضل بهذه الطريقة”، مضيفا أن معاناة مبابي كانت بدنية ونفسية.

وغاب مبابي أيضا عن تجمع سابق لمنتخب فرنسا بسبب إصابة طفيفة في الفخذ، ومع ذلك لعب مع ريال مدريد آنذاك، فيما كانت مشاركته الدولية الأخيرة مع بلاده في 9 سبتمبر/أيلول الماضي ضد بلجيكا في دوري الأمم.

وأحرز مبابي 26/ عاما/ 3 أهداف (هاتريك) في نهائي كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين، علما بأنه يحتل حاليا المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا برصيد 48 هدفا، خلف تيري هنري (51 هدفا) وأوليفييه جيرو (57 هدفا).

وشهدت قائمة منتخب (الديوك) أيضا، استدعاء ديشان لديزيريه دويه 19/ عاما/ جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لأول مرة