أسعار الذهب تصل الى مستويات قياسية جديدة في ظلّ تهديدات ترامب؟

الخميس 13 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 188

بلغ الذهب مستوى قياسيا جديدا يناهز 3 آلاف دولار للأونصة بعد تهديد دونالد ترامب بفرض رسوم طائلة على واردات المشروبات الكحولية الأوروبية.

وبلغ سعر أونصة الذهب 2974 دولارا بعد ظهر الخميس، متخطّيا المستوى القياسي المسجّل في أواخر شباط/فبراير.

وفي أحدث فصول الحرب التجارية التي شنّتها الولايات المتحدة، هدّد الرئيس الأمريكي فرنسا والاتحاد الأوروبي الخميس بفرض رسوم جمركية نسبتها 200% على الشمبانيا والنبيذ وغيرها من المشروبات الكحولية إذا لم يتخلَّ الاتحاد الأوروبي عن تعريفات جمركية مقبلة نسبتها 50 % على الويسكي الأمريكي.

وبناء على ما تقدّم، “ارتفع سعر الذهب، في حين تتسبّب المناقشات بشأن الرسوم الجمركية بتراجع الإقبال على المخاطر” وتدفع المستثمرين إلى “المعدن النفيس الذي يعدّ ملاذا آمنا”، على ما قال ريكاردو إيفانجيليستا المحلّل لدى “ActivTrades” في تصريحات لوكالة فرانس برس.

وأعلن كلّ من الاتحاد الأوروبي وكندا والصين عن تدابير ردّا على رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومينيوم فرضها ترامب ودخلت حيّز التنفيذ الأربعاء.

ويرتفع سعر الذهب أيضا في ظلّ عدم اليقين الذي يسود الوضع الجيوسياسي. وقد انتقد الكرملين الخميس مقترح وقف إطلاق النار لمدّة 30 يوما في أوكرانيا، باعتبار أنه سيمثّل “متنفّسا” للجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات على جبهات القتال في وقت يستعدّ وفد أمريكي لتقديم خطّة ترامب في موسكو