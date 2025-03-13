تفاصيل لقاء عيدروس الزبيدي مع سفيرة بريطانيا

الخميس 13 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناقش عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة، مع السفيرة عَبْدة شريف، سفيرة بريطانيا لدى بلادنا، عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وتطرق الاتصال إلى الوضع الإنساني وانعكاساته على المعيشة والخدمات، في ظل انعدام الموارد وتوقف صادرات النفط والغاز، وانهيار سعر صرف العملة، وارتفاع الأسعار، وتردّي الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء.

وتوافق الطرفان على تكثيف الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمساندة مجلس القيادة والحكومة وتفعيل الموارد الاقتصادية السيادية، وفي مقدمتها إعادة تصدير النفط والغاز، وضمان وصول الإيرادات من مختلف المحافظات إلى البنك المركزي.

وعبرا عن ضرورة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز تماسك مجلس القيادة الرئاسي، وتنسيق العلاقة بين مجلس القيادة والحكومة والسلطات المحلية في المحافظات، بما يضمن وحدة القرار وتكامل العمل بين مختلف السلطات.

شارك في اللقاء محمد الغيثي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، وعماد محمد، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة