مصادر عسكرية: ''افشال محاولات تسلل حوثية وهجمات في جبهات محافظة مأرب''

الخميس 13 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الاخبار

عدد القراءات 103

أفادت مصادر عسكرية اليوم الخميس بأن القوات المسلحة، أفشلت محاولات عدائية لمليشيات الحوثي، بعدة جبهات قتالية في محافظة مأرب، بالتزامن مع الرد على مصادر نيران معادية للمليشيات بعدّة جبهات.

وقالت المصادر: " أبطال القوات المسلحة أحبطوا محاولة تسلل للمليشيات في قطاع محزام ماس، شمالي المحافظة، بعد رصد وتعقب لعناصر المليشيات الحوثية واستهدافها بالنيران المناسبة لتلوذ بالفرار.

واضافت "إن القوات أوقعت إصابات في صفوف مليشيات الحوثي المتسللة" ..مشيرة الى إن أبطال القوات المسلحة تمكنوا في ذات الوقت من إحباط محاولة تسلل للمليشيات الإرهابية في جبهة الزور، غربي المحافظة بعد خوض اشتباكات عنيفة ضد العناصر الحوثية المتسللة.

وطبقا لـ سبتمبر نت نتج عن الاشتباكات إصابات في صفوف المجاميع الحوثية، لتلوذ عناصر المليشيات بالفرار.