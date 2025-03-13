عقوبات أمريكية جديدة تستهدف وزير النفط الإيراني وشركات الشحن المتورطة

الخميس 13 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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استهدفت عقوبات أمريكية جديدة وزير النفط الإيراني وشركات شحن متورطة

في بيان صدر اليوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، بالإضافة إلى عدد من شركات الشحن المتورطة في نقل شحنات النفط الخام الإيراني.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من الأنشطة التي تدعم النظام الإيراني وتسهل تمويل أعماله المزعزعة للاستقرار.

وأكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، أن الإدارة ستواصل العمل على تعطيل أي محاولات من قبل إيران لتمويل أنشطتها التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن هذه العقوبات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة السياسات الإيرانية التي تعتبر خطيرة على السلام العالمي.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الشركات المستهدفة تقدم خدمات لأسطول السفن المعروف باسم “الأسطول الشبح”، والذي يقوم بعمليات نقل النفط بين السفن بعيدًا عن الموانئ الرسمية، خاصة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وتساعد هذه الممارسات إيران على التهرب من العقوبات الدولية وإخفاء تجارتها النفطية غير المشروعة.

يأتي هذا الإجراء في سياق الضغوط المتزايدة التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، بهدف الحد من قدرتها على تصدير النفط بشكل غير قانوني، ومنعها من استخدام عائدات هذه الصادرات في تمويل أنشطة تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة