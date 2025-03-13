أول دولة عربية تعلن تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لزيادة إنتاج الكهرباء الكشف عن تفاصيل صادمة… من أين يحصل فلول النظام على السلاح في الساحل السوري بعد إنقاذ 20 معتمرا توقف قلبهم.. 10 أسباب تهدد القلب بهذه الحالة توقف الحوثيون يبدأون عمليات الإتلاف ل13مليار من العملة المحلية ويفرضون تداول قرابة 30 مليار من العملة المنتهية وغير قابلة للتداول الإنساني محافظ تعز يدعو الى اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية من أقاصي شرق اليمن بمحافظة المهرة.. حيث الانسان ينهي معاناة أكثر من 10 آلاف نسمة ويخفف عليهم خسائر الوقت والمال الشرعية تلوح مجددا بخيار الحرب وتتحدث عن الضرر الذي جاء من البحر الأحمر رئيس الوزراء يتوعد بالتصدي للفساد ومحاربة الإختلالات ومواجهة المشروع الكهنوتي ورئاسة الجمهورية تؤكد دعمها له الكشف عن الدور الأمريكي حول ابرام أكراد سوريا اتفاق مع الحكومة السورية ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟
تمكنت الفرق الطبية في المنشآت الصحية المحيطة بـ المسجد النبوي الشريف من إنقاذ حياة 20 معتمرا من 9 جنسيات مختلفة، بعد تعرضهم لتوقف تام في القلب خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك،
وفى هذا الإطار نوضح فى السطور التالية أشهر أسباب توقف القلب، وفقا لموقع healthline توقف القلب يحدث عندما يتوقف القلب عن النبض بشكل مفاجئ وفعّال، مما يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية.
هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى توقف القلب، منها:
1. النوبات القلبية (احتشاء عضلة القلب): انسداد مفاجئ في الشرايين التاجية يمنع وصول الدم إلى جزء من القلب، مما قد يؤدي إلى اضطرابات قاتلة في النبض.
2. اضطرابات نظم القلب (الرجفان البطيني): ضربات قلب غير منتظمة وخطيرة تمنع القلب من ضخ الدم بشكل طبيعي.
3. اعتلال عضلة القلب: تضخم أو ضعف عضلة القلب، مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم بشكل فعال.
4. مشاكل كهربائية في القلب: مثل متلازمة كيو تي الطويلة، ومتلازمة وولف-باركنسون-وايت، وغيرها من الاضطرابات الوراثية أو المكتسبة التي تؤثر على الإشارات الكهربائية للقلب.
5. تضخم القلب: عادةً بسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن أو مشاكل في الصمامات، مما يضعف القلب مع مرور الوقت.
6. الانسداد الرئوي الحاد: جلطة دموية كبيرة في الرئة تمنع تدفق الدم الطبيعي وتسبب إجهاداً على القلب.
7. الصدمة الكهربائية: التعرض لصدمات كهربائية شديدة يمكن أن يعيق عمل القلب.
8. نقص الأكسجين: نتيجة الغرق، أو الاختناق، أو مشاكل في التنفس.
9. الجرعات الزائدة من الأدوية: مثل الأدوية المهدئة أو المخدرات التي تؤثر على نبضات القلب أو التنفس.
10. فشل القلب المتقدم: عندما يكون القلب ضعيفاً جداً بحيث لا يستطيع ضخ الدم بشكل كافٍ