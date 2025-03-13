الحوثيون يبدأون عمليات الإتلاف ل13مليار من العملة المحلية ويفرضون تداول قرابة 30 مليار من العملة المنتهية وغير قابلة للتداول الإنساني محافظ تعز يدعو الى اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية من أقاصي شرق اليمن بمحافظة المهرة.. حيث الانسان ينهي معاناة أكثر من 10 آلاف نسمة ويخفف عليهم خسائر الوقت والمال الشرعية تلوح مجددا بخيار الحرب وتتحدث عن الضرر الذي جاء من البحر الأحمر رئيس الوزراء يتوعد بالتصدي للفساد ومحاربة الإختلالات ومواجهة المشروع الكهنوتي ورئاسة الجمهورية تؤكد دعمها له الكشف عن الدور الأمريكي حول ابرام أكراد سوريا اتفاق مع الحكومة السورية ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟ عيدروس الزبيدي يدعو لاعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة لا تخضع للوصاية ويتحدث عن إنشاء شركة ''بتروشبوة'' النفطية توجيهات عاجلة برفع الجاهزية بعد أحداث الخشعة بوادي حضرموت ومقتل أحد الجنود بن مبارك: ''ننسق مع المجلس الرئاسي وملتزمون بمحاربة الفساد مهما كانت التحديات و التكلفة''
شدد محافظ تعز، نبيل شمسان، على أهمية رفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية، لمواجهة التهديدات التي تمثلها مليشيات الحوثي ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة الأمنية اليوم حيث أكد المحافظ شمسان على ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية وتنفيذ التوجيهات الهادفة لحماية المحافظة من أي اختراقات بحزم ودقة، مع تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية.
واستعرض قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، تقريرًا مفصلًا حول الوضع العسكري في الجبهات المختلفة، مشيرًا إلى التصدي المتواصل لمحاولات التسلل والهجوم الحوثية، والتي باءت بالفشل أمام صلابة القوات المسلحة والأمن.
من جهته، قدم نائب مدير شرطة المحافظة، العقيد أنيس الشميري، تقريرًا أمنيًا استعرض فيه النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في رصد وتعقب الخلايا النائمة وضبط عناصرها وفق إجراءات قانونية محكمة، حيث تم إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا. كما أشار إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الجريمة وضبط 70% من المطلوبين أمنيًا وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وناقش الاجتماع أيضًا مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وضرورة تعزيز الحماية الامنية وضبط منافذ المحافظة والتنسيق مع وحدة شؤون اللاجئين لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم