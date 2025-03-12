الكشف عن الدور الأمريكي حول ابرام أكراد سوريا اتفاق مع الحكومة السورية ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟ عيدروس الزبيدي يدعو لاعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة لا تخضع للوصاية ويتحدث عن إنشاء شركة ''بتروشبوة'' النفطية توجيهات عاجلة برفع الجاهزية بعد أحداث الخشعة بوادي حضرموت ومقتل أحد الجنود بن مبارك: ''ننسق مع المجلس الرئاسي وملتزمون بمحاربة الفساد مهما كانت التحديات و التكلفة'' مجلس السلم الإفريقي يؤكد الرفض الدولي لمؤامرة الدعم السريع في السودان الصحف العالمية: ''سوريا بقيادة الشرع وجهت ضربة قاسية لإسرائيل'' الحكومة اليمنية تدعو لملاحقة قادة جماعة الحوثي باعتبارهم مجرمي حرب وفرض المزيد من العقوبات عليهم مرضى الغدة الدرقية.. دليل التغذية الأمثل لصيام آمن في رمضان اشتعال حرب تجارية هي الأعنف .. الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بفرض رسوم قوية
رأى عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إن الوقت قد حان لاعتماد محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) منطقة عسكرية مستقلة بعيدًا عن وصاية الغير، وفق تعبيره.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الزبيدي خلال حفل خطابي أقامته السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي امس الثلاثاء، في عتق، احتفاءً بزيارته للمحافظة.
وقال: ''حان الوقت لأن تحظى شبوة باستقلالية اقتصادية وعسكرية من خلال إنشاء مؤسسات اقتصادية ونفطية، وعلى رأسها شركة بتروشبوة على غرار بترومسيلة، واعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة بعيدًا عن وصاية الغير''، دون مزيد من التفاصيل.
و تحدث الزبيدي في كلمته على أهمية الموقع الجغرافي لشبوة، وقال إن فيها من الإمكانيات الاقتصادية والبشرية ما يجعلها محافظة رائدة في شتى المجالات، حسبما أورده إعلام المجلس الانتقالي.
وقال: ''آن الأوان لأن يستفيد أبناء شبوة من خيرات محافظتهم، وسنكون من واقع مسؤوليتنا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى جانبهم، وسنعمل على تمكينهم من إدارة شؤون محافظتهم بأنفسهم.