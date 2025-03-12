عيدروس الزبيدي يدعو لاعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة لا تخضع للوصاية ويتحدث عن إنشاء شركة ''بتروشبوة'' النفطية

الأربعاء 12 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطيات

عدد القراءات 268

رأى عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إن الوقت قد حان لاعتماد محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) منطقة عسكرية مستقلة بعيدًا عن وصاية الغير، وفق تعبيره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الزبيدي خلال حفل خطابي أقامته السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي امس الثلاثاء، في عتق، احتفاءً بزيارته للمحافظة.

وقال: ''حان الوقت لأن تحظى شبوة باستقلالية اقتصادية وعسكرية من خلال إنشاء مؤسسات اقتصادية ونفطية، وعلى رأسها شركة بتروشبوة على غرار بترومسيلة، واعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة بعيدًا عن وصاية الغير''، دون مزيد من التفاصيل.

و تحدث الزبيدي في كلمته على أهمية الموقع الجغرافي لشبوة، وقال إن فيها من الإمكانيات الاقتصادية والبشرية ما يجعلها محافظة رائدة في شتى المجالات، حسبما أورده إعلام المجلس الانتقالي.

وقال: ''آن الأوان لأن يستفيد أبناء شبوة من خيرات محافظتهم، وسنكون من واقع مسؤوليتنا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى جانبهم، وسنعمل على تمكينهم من إدارة شؤون محافظتهم بأنفسهم.