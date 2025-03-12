توجيهات عاجلة برفع الجاهزية بعد أحداث الخشعة بوادي حضرموت ومقتل أحد الجنود

الأربعاء 12 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 314

وجه وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم الثلاثاء برفع الجاهزية الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المطلوبين أمنياً وضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع مدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت، العميد ركن عبدالله الصيعري، لمناقشة الأوضاع الأمنية، ونتائج الحملة المشتركة لقوات الأمن والجيش الأخيرة في منطقة الخشعة، والتي استهدفت ضبط مطلوبين أمنيا.

وجاءت التوجيهات بعد مقتل جندي وجرح آخرين وإحراق طقم أمني خلال اشتباك مع مسلحين مطلوبين بوادي حضرموت شرق اليمن.

وقالت وكالة سبأ، أن وزير الداخلية أكد على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون..مشددًا على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في التصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.

من جانبه استعرض العميد الصيعري، أبرز التحديات الأمنية..مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل إمكانياتها لتنفيذ التوجيهات والتصدي لكل من يحاول زعزعة الامن والاستقرار.