الكشف عن الدور الأمريكي حول ابرام أكراد سوريا اتفاق مع الحكومة السورية ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟ عيدروس الزبيدي يدعو لاعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة لا تخضع للوصاية ويتحدث عن إنشاء شركة ''بتروشبوة'' النفطية توجيهات عاجلة برفع الجاهزية بعد أحداث الخشعة بوادي حضرموت ومقتل أحد الجنود بن مبارك: ''ننسق مع المجلس الرئاسي وملتزمون بمحاربة الفساد مهما كانت التحديات و التكلفة'' مجلس السلم الإفريقي يؤكد الرفض الدولي لمؤامرة الدعم السريع في السودان الصحف العالمية: ''سوريا بقيادة الشرع وجهت ضربة قاسية لإسرائيل'' الحكومة اليمنية تدعو لملاحقة قادة جماعة الحوثي باعتبارهم مجرمي حرب وفرض المزيد من العقوبات عليهم مرضى الغدة الدرقية.. دليل التغذية الأمثل لصيام آمن في رمضان اشتعال حرب تجارية هي الأعنف .. الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بفرض رسوم قوية
وجه وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم الثلاثاء برفع الجاهزية الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المطلوبين أمنياً وضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع مدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت، العميد ركن عبدالله الصيعري، لمناقشة الأوضاع الأمنية، ونتائج الحملة المشتركة لقوات الأمن والجيش الأخيرة في منطقة الخشعة، والتي استهدفت ضبط مطلوبين أمنيا.
وجاءت التوجيهات بعد مقتل جندي وجرح آخرين وإحراق طقم أمني خلال اشتباك مع مسلحين مطلوبين بوادي حضرموت شرق اليمن.
وقالت وكالة سبأ، أن وزير الداخلية أكد على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون..مشددًا على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في التصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
من جانبه استعرض العميد الصيعري، أبرز التحديات الأمنية..مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل إمكانياتها لتنفيذ التوجيهات والتصدي لكل من يحاول زعزعة الامن والاستقرار.