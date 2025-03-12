بن مبارك: ''ننسق مع المجلس الرئاسي وملتزمون بمحاربة الفساد مهما كانت التحديات و التكلفة''

الأربعاء 12 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 324

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، التزام حكومته بمواصلة التصدي لجميع مظاهر الفساد والاختلالات، إلى جانب مواجهة ما وصفه بالمشروع "الكهنوتي الحوثي".

وكتب بن مبارك، على حسابه في منصة "إكس"، أن هذا النهج يمثل التزامًا لن تتراجع عنه الحكومة، مهما كانت التحديات أو التكلفة.

وقال أن هذه المواقف تأتي تقديرًا لصبر وصمود الشعب اليمني، وتضحيات القوات المسلحة والأمنية، وفق تعبيره.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه يعد جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء وطن آمن ومستقر ومزدهر، مشددًا على أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل مع مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق هذه الأهداف.

يأتي حديث بن مبارك مع تواتر أنباء حول تقديم عدد من وزراء حكومته طلبًا بعزله من منصبه، في وقت تحدثت تقارير اعلامية عن تعديل حكومي مرتقب.