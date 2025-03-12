مرضى الغدة الدرقية.. دليل التغذية الأمثل لصيام آمن في رمضان

الأربعاء 12 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 205

يواجه مصابو قصور التغذية خلال شهر رمضان المبارك، الكثير من التحديات في تنظيم وجباتهم الغذائية بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية، كما أن حالتهم الصحية تتطلب اهتمامًا خاصًا في اختيار الأطعمة التي تساهم في تعزيز صحتهم وتحقيق توازن غذائي يساعدهم على الصيام بأمان.

أطعمة لمصابي الغدة الدرقيةوفي هذا الإطار، يستعرض «الكونسلتو»، أبزر الأطعمة الغذائية التي يجب على مصابي الغدة الدرقية إتباعها خلال شهر رمضان وفقا لـ« health».

ما هو قصور الغدة الدرقية؟

قصور الغدة الدرقية حالة تحدث عندما لا تُنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، مما يؤثر بشكل كبير على العديد من وظائف الجسم مثل الطاقة، والتمثيل الغذائي، وصحة القلب والعظام.

يُعد اليود من العناصر الأساسية لتحفيز إنتاج هرمون الغدة الدرقية، ونقصه يتسبب في توسع الغدة الدرقية أو ما يُعرف بتضخم الغدة، ومن الأطعمة الغنية باليود:

ملح الطعام، المأكولات البحرية مثل الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن.

الأطعمة الغنية بفيتامينات ب12

يعاني العديد من مرضى قصور الغدة الدرقية من نقص في فيتامينات ب12 وفيتامين د، وهذان الفيتامينان أساسيان لعملية التمثيل الغذائي وصحة العظام والجهاز العصبي، ومن الأطعمة الغنية بفيتامين ب12، «الكبد، المأكولات البحرية، والبيض، أما فيتامين د، فتتوفر مصادره في المأكولات البحرية، ومنتجات الألبان».

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة على تقليل الالتهابات، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لقصور الغدة الدرقية، ومن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، «الخضروات والفواكه مثل الجزر، البطاطا الحلوة، الفلفل، البرتقال، الكيوي، والفراولة، بالإضافة إلى المكسرات والزيوت النباتية».

لا توجد أطعمة محددة يجب على مرضى قصور الغدة الدرقية تجنبها، لكن بعض الأشخاص قد يعانون من تفاعلات غير مرغوب فيها مع أطعمة معينة التي تحدث نتيجة تفاعلات عن الحساسية، مثل الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، ويجب الحد من تناول هذه الأطعمة لتجنب زيادة الالتهابات في الجسم