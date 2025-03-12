من هو صديق الشرع العلوي الذي برز اسمه بعد أحداث الساحل ؟ اغتيال دبلوماسي سوري بارز في منزله بمحافظة درعا أوكرانيا توافق على مقترح أميركي لوقف فوري لإطلاق النار 30 يوماً 4 دول عربية تتصدر مستوردي السلاح في العالم حيث الإنسان يصل أعماق الريف ويقدم دعما فاق كل توقعات أروى ليصنع لها ولأسرتها مشروعا مستداما حقق أحلامها ومنحها وكل أسرتها العيش بكرامة وزير الداخلية يشدد على رفع الجاهزية الأمنية في مواجهة المطلوبين مليشيا الحوثي تعلن رسميا السماح لكل السفن الأمريكية والبريطانية والأوروبية الوصول الى مواني إسرائيل سواء كانت محملة بالغذاء او بالأسلحة باستثناء سفن إسرائيل دول مجلس التعاون الخليجي تعلن موقفها من اتفاق الإدارة السورية و«قسد» أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم التوازنات العسكرية والإستراتيجية تستعرض عضلاتها في المياة الإيرانية... رسائل مناورات إيران وروسيا والصين..
اغتال مجهولون، مساء الثلاثاء، الدبلوماسي السوري البارز نور الدين اللباد، وشقيقه عماد، داخل منزله في مدينة الصنمين بمحافظة درعا جنوب سوريا.
وذكرت وسائل إعلام محلية في درعا، أن اللباد (63 عاما) تفاجأ بمسلحين دخلوا إلى منزله، وقتلوه رفقة شقيقه قبل فرارهما.
وعاد اللباد من فرنسا التي قضى بها سنوات، قبل أيام، حيث حظي باستقبال حافل من أقاربه في الصنمين في 28 شباط/ فبراير الماضي.
واللباد يحمل الجنسية الفرنسية، وكان يشغل منصب وزير مفوض في وزارة الخارجية السورية، وعمل كدبلوماسي في سفارات بلده باليمن وفرنسا، والعراق، وتركيا وليبيا، قبل انشقاقه عن نظام بشار الأسد بعد اندلاع الثورة.
ونور الدين اللباد عمل لاحقا ممثلا للائتلاف السوري المعارض في فرنسا، وهو أكاديمي أيضا يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب الفرنسي.
وتعد عملية الاغتيال الأولى من نوعها لشخصية معارضة لنظام الأسد بعد سقوط الأخير في 8 كانون أول/ ديسمبر الماضي.
وشهدت محافظة درعا ومدنها خلال السنوات الماضية انفلاتا أمنيا غير مسبوق، وعمليات اغتيال بشكل دوري