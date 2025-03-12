وزير الداخلية يشدد على رفع الجاهزية الأمنية في مواجهة المطلوبين

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شدد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان على أهمية رفع الجاهزية الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المطلوبين أمنيًا، وضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الداخلية مع مدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت ، العميد ركن عبدالله بن حبيش الصيعري، لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، ونتائج الحملة المشتركة لقوات الأمن والجيش الأخيرة في منطقة الخشعة، والتي استهدفت ضبط مطلوبين أمنيًا.
وخلال الاتصال، قدّم وزير الداخلية تعازيه لأسرة الشهيد الذي ارتقى خلال العملية الأمنية، كما عبّر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من رجال الأمن والجيش، مشيدًا بشجاعتهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد اللواء الركن إبراهيم حيدان على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، مشددًا على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في التصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت.
من جانبه استعرض العميد ركن عبدالله بن حبيش الصيعري أبرز التحديات الأمنية ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل إمكانياتها لتنفيذ التوجيهات والتصدي لأي تهديدات تمس أمن الوادي والصحراء .