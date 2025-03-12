مليشيا الحوثي تعلن رسميا السماح لكل السفن الأمريكية والبريطانية والأوروبية الوصول الى مواني إسرائيل سواء كانت محملة بالغذاء او بالأسلحة باستثناء سفن إسرائيل

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أعلنت مليشيا الحوثي استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة حددها زعيم الجماعة بعد منع إسرائيل دخول المساعدات لقطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي الإرهابية يحيى سريع في بيان له على منصة إكس، إن جماعته استئنافت حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن بعد انتهاء المهلة التي منحها زعيم الجماعة، للوسطاء لدفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وعدم تمكن الوسطاء من تحقيق ذلك.
وفي اول تعليق على بيان مليشيا الحوثي قال رئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض " ان بيان ناطق المليشيات الإرهابية الحوثية يؤكد السماح لكل السفن الأمريكية والبريطانية والأوروبية بالعبور من البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي دون اي اعتراض باستثناء سفن إسرائيل.
وأضاف عايض على منصة الفيسبوك ان بيان بيان ناطق مليشيا الحوثي يؤكد بعدم استخدام الحوثيين للقوة الصاروخية في استهداف إسرائيل او ضرب منشآتها ومدنها، وأضاف ساخرا "بعد تهديدات سحق إسرائيل وامريكا ، مليشيا الحوثي تسمح لاكثر من 95% من السفن الدولية الداعمة للاقتصاد الإسرائيلي بالعبور الى المواني الإسرائيلية بكل أمان سواء كانت محملة بالدواء او الغذاء او حتى بالأسلحة..
وأكد ناطق الحوثيين أن سريان هذا الحظر يبدأ من ساعة إعلان البيان ـ الأولى من فجر اليوم الأربعاء ـ مشيرا إلى أن أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها.