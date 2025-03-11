أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 11/03/2025
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2327
بيع الدولار 2345
شراء السعودي 610
بيع السعودي 613