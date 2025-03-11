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أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم

الثلاثاء 11 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 11/03/2025

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                      537

شراء السعودي           139.80

بيع السعودي               140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار             2327

بيع الدولار                 2345

شراء السعودي             610

بيع السعودي                613

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