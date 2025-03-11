أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم

الثلاثاء 11 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 11/03/2025

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 537

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 2327

بيع الدولار 2345

شراء السعودي 610

بيع السعودي 613