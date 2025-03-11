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الشرع يعقد اتفاقًا جديداً بعد الإتفاق مع قسد

الثلاثاء 11 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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عقدت الحكومة السورية اتفاقًا مع أهالي ووجهاء السويداءبدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة، بعد اجتماع جمعهم مع الرئيس احمد الشرع. 

 الاتفاق يقضي بإلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية.

وينص الاتفاق على أن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء محافظة السويداء.

الاتفاق يقضي بأن تعين الحكومة السورية محافظًا وقائدًا للشرطة، ولا يشترط أن يكونا من السويداء.

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