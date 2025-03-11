عاجل.. عشية انتهاء مهلة تهديد عبدالملك الحوثي...الخارجية الأمريكية تتعهد بحماية المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة الأمريكية

الثلاثاء 11 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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جددت الخارجية الأمريكية التزامها بحماية المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة الأمريكية في اشارة للسفن الأمريكية العابرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وياتي الموقف الأمريكي الليلة بعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم مليشيا الحوثي باستئناف العمليات العسكرية في البحر الأحمر قبل اربعة ايام.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها على منصة إكس "أن هجمات الحوثيين تسببت في أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي وساهمت في التضخم العالمي من خلال إجبار السفن التجارية على اتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة عبر القارة الافريقية.

واضاف البيان :إن إدارة ترامب أوفت بوعدها بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد أيام سريان تنفيذ التصنيف.

وأشارت إلى أن التصنيف جاء "بعد مئات الهجمات التي شنتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إنه ومنذ عام 2023، شنّت حركة الحوثي، هجمات على السفن التجارية الدولية وأفراد القوات الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن، بينما استثنت السفن التي ترفع العلم الصيني.

ولفت البيان، لتصنيف وزارة الخارجية الأميركية الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يحددهم كتهديد لمصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك أفرادنا في الشرق الأوسط، وأمن أقرب شركاء واشنطن الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.

وبحسب البيان، فإن هذا التصنيف يعكس التزام أميركا الراسخ بالقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم وإنهاء هجماتهم في البحر الأحمر.

ويوم الثلاثاء قبل الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تصنيف جماعة الحوثي، المعروفة بـ"أنصار الله"، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي تنفيذا لأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه.

وعقب ذلك بيوم أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحركة الحوثي اليمنية، شملت سبعة قادة كبار في الجماعة المتحالفة مع إيران.

وضم قرارات العقوبات كلا من محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض والذي يقيم في سلطنة عمان، وإسحاق عبد الملك عبد الله المرواني، مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، ومحمد علي الحوثي، عضو في المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثيين ورئيس سابق للجنة الثورية العليا في المجموعة، وعلي محمد محسن صالح الهادي، رئيس غرفة تجارة صنعاء التابعة للحوثيين منذ مايو 2023، وعبد الملك عبدالله محمد العجري، وخالد حسين صالح جابر، وعبد الولي عبده حسن الجابري