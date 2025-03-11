تدشين العمل رسميًا في مطار يمني متوقف منذ 10 سنوات!

الثلاثاء 11 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن اللواء عيدروس الزبيدي، لدى وصوله الى شبوة اليوم الثلاثاء، تدشين العمل رسمياً بمطار عتق، إيذاناً باستئناف الرحلات المدنية بعد توقف دام 10 سنوات، عقب استكمال أعمال إعادة تأهيله.

وأشاد عضو مجلس القيادة، بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل المطار..مؤكداً أن تشغيله سيمثل دفعة قوية للتنمية في محافظة شبوة، وسيسهم في تسهيل حركة المواطنين، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين شبوة وبقية المحافظات.

ووصل عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، محافظة شبوة، للوقوف على الأوضاع في المحافظة، والاطلاع على احتياجات أبنائها.

وكان في استقبال اللواء الزبيدي لدى وصوله مطار عتق الدولي، برفقة عدد من الوزراء في الحكومة، محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وقائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة، اللواء الركن عادل المصعبي وأركان قوات دفاع شبوة، قائد اللواء الثاني العميد وجدي باعوم، وعضو هيئة التشاور، سالم العولقي، وعدد من وكلاء المحافظة، وقيادات السلطة المحلية، والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية في المحافظة.