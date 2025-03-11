أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم التوازنات العسكرية والإستراتيجية تستعرض عضلاتها في المياة الإيرانية... رسائل مناورات إيران وروسيا والصين.. تكتل الأحزاب اليمنية يدعو الشرعية الى استثمار العقوبات الأمريكية ويطالب بتدابير اقتصادية عاجلة أول اكتشاف من نوعه في الصين يهز العالم يكفي ل600 عام من الطاقة الشرع يعقد اتفاقًا جديداً بعد الإتفاق مع قسد عاجل.. عشية انتهاء مهلة تهديد عبدالملك الحوثي...الخارجية الأمريكية تتعهد بحماية المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة الأمريكية تدشين العمل رسميًا في مطار يمني متوقف منذ 10 سنوات! رشيد مناع في مخابرات الحوثي.. قصة نجل تاجر السلاح المدرج على القوائم السوداء مشروب رمضاني يساعد في علاج القولون العصبي والإمساك العطش أثناء الصيام.. حقائق عن شرب المياه بكثرة في السحور
أعلن اللواء عيدروس الزبيدي، لدى وصوله الى شبوة اليوم الثلاثاء، تدشين العمل رسمياً بمطار عتق، إيذاناً باستئناف الرحلات المدنية بعد توقف دام 10 سنوات، عقب استكمال أعمال إعادة تأهيله.
وأشاد عضو مجلس القيادة، بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل المطار..مؤكداً أن تشغيله سيمثل دفعة قوية للتنمية في محافظة شبوة، وسيسهم في تسهيل حركة المواطنين، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين شبوة وبقية المحافظات.
ووصل عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، محافظة شبوة، للوقوف على الأوضاع في المحافظة، والاطلاع على احتياجات أبنائها.
وكان في استقبال اللواء الزبيدي لدى وصوله مطار عتق الدولي، برفقة عدد من الوزراء في الحكومة، محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وقائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة، اللواء الركن عادل المصعبي وأركان قوات دفاع شبوة، قائد اللواء الثاني العميد وجدي باعوم، وعضو هيئة التشاور، سالم العولقي، وعدد من وكلاء المحافظة، وقيادات السلطة المحلية، والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية في المحافظة.