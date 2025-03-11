مشروب رمضاني يساعد في علاج القولون العصبي والإمساك

الثلاثاء 11 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تُعد متلازمة القولون العصبي من أكثر الحالات الصحية شيوعًا بين الأشخاص، التي تزيد أعراضه خلال شهر رمضان، مما جعل الكثير يبحثون عن بعض المشروبات التي تساهم في العلاج، ومن بين هذه المشروبات التمر الهندي.يستعرض "الكونسلتو" فوائد تناول مشروب التمر هندي لمرضى القولون العصبي والإمساك المزمن، وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد شرف أخصائي التغذية العلاجية.

قال "شرف" إن بعض الأشخاص يعانون من متلازمة القولون العصبي خلال شهر رمضان والتي تزيد من أعراضه مثل الانتفاخات وعسر الهضم، وقد يرجع بسبب عدم الانضباط في تناول الأطعمة والإكثار من تناول الأطعمة المهيجة للقولون.

وتابع: أن هناك مشروب رمضاني يساهم بشكل في علاج القولون العصبي وعسر الهضم، وهو التمر الهندي، مشيرً إلى أن تناول التمر الهندي الطبيعي بكميات معتدله له تاثير إيجابي على صحة الجهاز الهضمي.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن مشروب التمر هندي يحتوي على أحماض عضوية مثل السترك أسيد والترترك أسيد والماليك أسيد الذي لهم دورًا فعال في تحفيز الانزيمات الهاضمة، ومنها تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء ومنها الحد من متلازمة القولون العصبي.

وأشار إلى أن التمر هندي من المشروبات الغنية بالألياف التي تساهم بشكل كبير في علاج الإمساك وتحسين عملية الهضم والحد من الإضطرابات الهضمية في رمضان، ومنها علاج القولون العصبي.

وأكد "شرف" إن تناول عصير التمر هندي لو الكثير من الفوائد على الصحة، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومن بين هذه الفوائد:

تعزيز صحة الجهاز المناعييساهم تناول عصير التمر هندي في تعزيز صحة الجهاز المناعي ويقلل من الالتهابات بالجسم وفرص الإصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

خفض ضغط الدمتناول عصير التمر هندي يمكن أن يساهم في خفض الضغط الدم المرتفع، لاحتوائه على الماغنسيوم والبوتاسيوم.قد يهمك:

ماذا يحدث لجسمك عند مضغ القرنفل بعد الأكل في رمضان؟نصائح وإرشاداتونصح أخصائي التغذية العلاجية أن بتجنب تناول عصير تمر الهندي للأشخاص الذين يعانون من التهابات في المعدة، لأن تمر الهندي هو من المشروبات الحمضية وبالرغم من احتوائه على العناصر الغذائية ودورة في تحسين صحة الجهاز الهضمي ومتلازمة القولون العصبي إلا أنه له تأثير سلبي على مصابي التهابات المعدة