عودة العليمي إلى عدن ومصدر في الرئاسة يكشف عن التحركات القادمة للرئيس

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عاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم الاثنين الى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيقود و اخوانه اعضاء المجلس جهودا لتعزيز دور الحكومة في مواجهة الازمة الاقتصادية والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
و سيعقد الرئيس في هذا السياق لقاءات موسعة برئاسة الحكومة، والمكونات السياسية والمدنية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الاصلاحات الاقتصادية والادارية المدعومة من المجتمع الدولي.
و اثنى المصدر في هذا السياق على دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وافشال مخططات المليشيات الارهابية لاغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.
كما اشاد بجهود اعضاء المجلس المتواجدين في الداخل من اجل تلمس احتياجات المواطنين، وتيسير عمل الحكومة والسلطات المحلية في مواجهة التحديات، والوفاء بأولويات المرحلة.