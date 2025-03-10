أجهزة الأمن بالمهرة تضبط أجهزة اتصالات لاسلكية ممنوعة الاستيراد إلا من قِبل الجهات العسكرية بمنفذ صرفيت

الإثنين 10 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ضبط موظفو الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية في جمرك صرفيت بمحافظة المهرة، ستة أجهزة إتصالات لاسلكية صينية الصنع نوع V-35 PETUNJUK PEMAKAIAN، كانت مخفية داخل طرد ملابس وقادمة من اندونيسيا.

ويعد هذا النوع من الأجهزة ممنوعاً من الاستيراد إلا من قِبل الجهات العسكرية أو بموجب تصاريح مسبقة يكون معروف فيها المستخدم النهائي لها، وذلك نظراً لإمكانية استخدام مثل هذه الأجهزة لأغراض عسكرية.

وجدد مدير عام جمرك صرفيت أحمد باكريت، تأكيده على مواصلة موظفو الجمارك جهود مكافحة التهريب وضبط أي سلع ممنوعة من الاستيراد أو لا تملك تصاريح مسبقة.. مشيداً بدعم قيادتي وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتعزيز عمل المنفذ في سبيل تنفيذ التوجهات الحكومية بشأن مكافحة التهريب.